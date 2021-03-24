محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة".. صور

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بشكل دورى والإشراف على مراحل التنفيذ وانتظام خط سير العمل وفقًا للجدول الزمنى لإنهاء هذه المشروعات فى الوقت المحدد.

وأشار المحافظ، إلى تذليل كافة العقبات التى تعوق التنفيذ وتسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجهزة ومعدات وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية القرى الأكثر احتياجاً وتوفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية بقرى صعيد مصر.

كان المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ قد اجتمع برئيس مركز ومدينة الغنايم للوقوف على مدى كفاءة ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ثم أعقب الاجتماع جولة تفقدية حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الإنارة الداخلية وأعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة وأعمال إنشاء جناح مدرسة السلام الإبتدائية بنين بقرية دير الجنادلة بمركز ومدينة الغنايم كما تفقد كابلات كهرباء وأعمدة إنارة بقرية دير درنكة بمركز ومدينة أسيوط.

وأوضح نائب المحافظ، أن العمل يسير بخطوات ثابتة ومنتظمة وبكفاءة وجودة عالية، مشيداً بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين رافقه خلال هذه الجولة خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود شامخ مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة ورؤساء القرى ومسئولى المتابعة والكهرباء.

على جانب آخر، التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة فضيلة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لاستعراض خطة مديرية الأوقاف فى استكمال أعمال تطوير وإحلال وتجديد المساجد بقرى ومراكز المحافظة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 فى إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – جهود مديرية الأوقاف خلال الأشهر الماضية فى تطوير وفرش المساجد وتجهيزها لاستقبال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية لافتتاح المساجد التى تم الانتهاء من تطويرها وترميمها بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالى بالقرى والنجوع.

وأشار المحافظ، إلى إنه تم افتتاح 14 مسجدا خلال الأسبوع الماضى بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة ،كما تم تجديد ما يقرب من 104 مساجد خلال 3 أشهر لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجدا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى، معلناً دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الأخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها، مؤكدًا التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المصلين.

وثمّن المحافظ، مجهودات المواطنين فى المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية فى جميع أرجاء المحافظة داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأن تصبح تلك المساجد منارات اسلامية تثقيفية تساهم فى نشر الفكر الإسلامى المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسى وسطية الإسلام السمحة، مؤكدًا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة، مؤكدا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، استمرار جههود المديرية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مساجد المحافظة وتطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغلق دورات المياه حفاظًا على صحة المصلين بالمساجد وتنفيذًا لتعليمات الدولة والقيادة السياسية واستكمال الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها 1399 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجدا خلال 6 سنوات وجارٍ افتتاح العديد من المساجد التى تم الانتهاء من العمل بها.



لقاء وكيل وزارة الاوقاف



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