اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظة سوهاج تستجيب لقارئ بتوفير أطراف صناعية ليديه للعمل

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:21 م
محافظة سوهاج تستجيب لقارئ بتوفير أطراف صناعية ليديه للعمل أطراف صناعية - أرشيفية
أمنية فايد سوهاج محمود مقبول

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أرسل القارئ السيد حمدى عبد المطلب محمد، المقيم فى قرية الكشح مركز دار السلام محافظة سوهاج، مناشدة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع يطالب فيها المسئولين التدخل لتوفير طرف صناعى ليديه لاستكمال حياته بصورة طبيعية.
 
وقال: "حدث بتر لأجزاء من يدى اليمنى واليسرى وهو ما يعوقنى عن العمل والإنفاق على الأسرة، وأناشد المسئولين توفير أطراف صناعية للعمل".

من جانبه، أكد محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بمحافظة سوهاج، أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادى، المشرف العام على ملف الإعاقة، كلفا بسرعة التواصل مع المواطن صاحب الشكوى، وتم التواصل معه فعليا وتبين أن المواطن مقدم الشكوى يقيم بمدينة العاشر من رمضان منذ أكثر من 3 سنوات ولا يقيم بسوهاج، ونظرا للحالة الإنسانية فقد قرر المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة.

 


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