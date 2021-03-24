محافظة سوهاج تستجيب لقارئ بتوفير أطراف صناعية ليديه للعمل

أمنية فايد سوهاج محمود مقبول

أرسل القارئ السيد حمدى عبد المطلب محمد، المقيم فى قرية الكشح مركز دار السلام محافظة سوهاج، مناشدة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع يطالب فيها المسئولين التدخل لتوفير طرف صناعى ليديه لاستكمال حياته بصورة طبيعية.



وقال: "حدث بتر لأجزاء من يدى اليمنى واليسرى وهو ما يعوقنى عن العمل والإنفاق على الأسرة، وأناشد المسئولين توفير أطراف صناعية للعمل".