قطاع حماية النيل ينفذ 17 قرار إزالة لتعديات على النهر فى بنى سويف

كتبت أسماء نصار

شنت قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة لإزالة التعديات المقامة على النيل ، حيث تم تنفيذ 17 قرار إزالة على مسطح إجمالى 5000 م2 عبارة عن 9 قرارات مبانى على مسطح 2200 م2 و 8 قرار ردم على مسطح 2800 م2 بقرية الزيتون بمركز ناصر محافظة بنى سويف بالإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل ببنى سويف.

وتشن الإدارات العامة للرة وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية حيث يوجد مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.