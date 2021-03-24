عودة حركة الملاحة فى قناة السويس ..فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

بدأت قناة السويس، في تيسير قافلة الشمال، القادمة من البحر المتوسط في اتجاه البحر الأحمر، بعد تعطله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، والتي جنحت فى المنطقة151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمى صادر عن الهيئة، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لاتدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيا الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن حيث تم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.