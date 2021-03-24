اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 06:59 م
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عضو فى مجلس السيادة: السودان لا يقبل الضيم والاعتداء والاستهانة به

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:00 م
عضو فى مجلس السيادة: السودان لا يقبل الضيم والاعتداء والاستهانة به عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان عائشة موسى، أن السودان بلد مسامح لا يرفض حسن الجوار ولكنه لا يقبل الضيم "الظلم" والاعتداء والاستهانة به.

وشددت عضو مجلس السيادة، لدى مخاطبتها اليوم الأربعاء، قافلة الدعم والمؤازرة التى سيرتها ولاية نهر النيل (شمال السودان) لدعم القوات المسلحة على الحدود السودانية الشرقية، على ثقة السودان، حكومة وشعباَ، فى قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن كل شبر من أراضيه والوقوف أمام كل معتد يريد النيل منه .

وقالت موسى، إن من المصائب والمحن التى تحل على البلاد ما لا يقبل الجدل ولا التأجيل، بل المثابرة والتعاضد بين الشرفاء من مواطنيه حتى تنجلى وتزول التحديات.

وأضافت أن السودان جسم واحد تتداعى أطرافه لدعم بعضها البعض تجسيداَ للوحدة الوطنية، لافتة إلى أن السودان أمة واحدة طريقها مفتوح وماضية نحو الخلاص من كل الابتلاءات التى تواجهه بعزيمة وإرادة قوية وأن شعبه قادر على العطاء فى الرخاء والشدة.

 


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