اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قبل شهر رمضان...

ضبط 4 أطنان زبيب و5625 لفة قمر الدين فاسدة داخل مخزن فى القاهرة

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:16 م
ضبط 4 أطنان زبيب و5625 لفة قمر الدين فاسدة داخل مخزن فى القاهرة سلع فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، 4 أطنان زبيب، و5625 لفة قمرالدين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية قبل دخول شهر رمضان، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته 4,05 طن "زبيب"، و5625 لفة "قمرالدين" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

امن القاهرة

حملة تموينية

اخبار عاجلة

سلع غذائية فاسدة

اخبار الحوادث

مباحث التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة