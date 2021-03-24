ضبط 4 أطنان زبيب و5625 لفة قمر الدين فاسدة داخل مخزن فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، 4 أطنان زبيب، و5625 لفة قمرالدين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية قبل دخول شهر رمضان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته 4,05 طن "زبيب"، و5625 لفة "قمرالدين" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.