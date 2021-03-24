صحة المنيا: تقديم الخدمات العلاجية لـ 1647 مواطنا بمبادرة "حياة كريمة "

قال اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة ، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة ، على مدار يومى 22و23 مارس الجارى ، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1647 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان .
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم إجراء 318 حالة جراحة، 425 حالة أطفال، 295 باطنة، 130 قلب، 169 جلدية،103 أنف وأذن، 98 نساء، 36 تنظيم أسرة، 73 أسنان، بالإضافة لإجراء 88 تحليل مختلف، وإجراء 86 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 177 متردد، وتم خلع أسنان 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 120 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.
كما أشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، ان المنيا ، من أهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكداً على ضرورة تحمل المسئٔولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والعمل على إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق.
ولفت المحافظ، إلى أن هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقاً للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة ، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.
ونعي المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا بخالص الآسي والحزن، المهندس، محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنية، منذ أيام، وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية .
كما هنأ المحافظ الحضور، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية
المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا
صرف ا لادوية للمواطنين
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