صحة المنيا: تقديم الخدمات العلاجية لـ 1647 مواطنا بمبادرة "حياة كريمة "

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة ، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة ، على مدار يومى 22و23 مارس الجارى ، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1647 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان .

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، حيث تم إجراء 318 حالة جراحة، 425 حالة أطفال، 295 باطنة، 130 قلب، 169 جلدية،103 أنف وأذن، 98 نساء، 36 تنظيم أسرة، 73 أسنان، بالإضافة لإجراء 88 تحليل مختلف، وإجراء 86 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 177 متردد، وتم خلع أسنان 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 120 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.

كما أشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، ان المنيا ، من أهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكداً على ضرورة تحمل المسئٔولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والعمل على إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق.

ولفت المحافظ، إلى أن هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقاً للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة ، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.

ونعي المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا بخالص الآسي والحزن، المهندس، محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنية، منذ أيام، وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية .

كما هنأ المحافظ الحضور، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية



المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا