"صحة الغربية" تعلن تخصيص 7 مراكز طبية لتلقى المواطنين لقاح كورونا

وأشار وكيل الوزارة في بيان له، إلى أن المراكز هي "مركز كبد المحلة والذي بدء العمل منذ فترة قصيره وتم تطعيم 600 مواطن بعد تسجيلهم علي موقع وزارة الصحة لقاح كورونا، مركز طبي سعيد، مستشفى رمد زفتي التخصصي، مكتب صحة أول بسيون، مكتب صحة ثاني كفر الزيات، مبني إدارة سمنود، مستشفى قطور المركزى"، مضيفا أن المراكز مجهزة تماما وذلك تمهيدًا لبدء تلقى المواطنين للقاح تباعًا، وفقًا للفئات المستحقة.

وأوضح أن المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح "الموافقة المستنيرة"، لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.