اليوم السابع
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"صحة الغربية" تعلن تخصيص 7 مراكز طبية لتلقى المواطنين لقاح كورونا

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:30 م
"صحة الغربية" تعلن تخصيص 7 مراكز طبية لتلقى المواطنين لقاح كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تخصيص 7 مراكز طبية لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز المحافظة، وذلك في إطار التوجيهات بتخفيف العبء على المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة في بيان له، إلى أن المراكز هي "مركز كبد المحلة والذي بدء العمل منذ فترة قصيره وتم تطعيم 600 مواطن بعد تسجيلهم علي موقع وزارة الصحة لقاح كورونا، مركز طبي سعيد، مستشفى رمد زفتي التخصصي، مكتب صحة أول بسيون، مكتب صحة ثاني كفر الزيات، مبني إدارة سمنود، مستشفى قطور المركزى"، مضيفا أن المراكز مجهزة تماما وذلك تمهيدًا لبدء تلقى المواطنين للقاح تباعًا، وفقًا للفئات المستحقة.
 
وأوضح أن المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح "الموافقة المستنيرة"، لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

 


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