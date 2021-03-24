شيخ الأزهر يعزى الشيخ محمد بن راشد فى وفاة أخيه

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

أعلن ديوان حاكم دبي، اقتصار صلاة الجنازة على الشيخ حمدان بن راشد، على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية، كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.