سعر الريال السعودى اليوم 23-3-2021.. ويسجل 4.14 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ثباتا عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش واحد فى البنك التجارى الدولى cib ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وشهد سعر اليورو اليوم ارتفاعا ملحوظا فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.68 جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه.

4.21 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.20 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.09 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.