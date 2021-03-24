وأرسلت مديرية الإطفاء بالمنطقة ثلاث سيارات إطفاء و12 من رجال الإنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما ظلت شبكة الطاقة الكهربائية تعمل بشكل طبيعى. 

وأطلقت هيئة السكك الحديدية فى منطقة شينجيانج استجابة طارئة للزلزال، وأمرت جميع قطارات الركاب التى تعمل فى المنطقة الحساسة للزلازل بوقف العمل فورا، بينما تم إرسال موظفى الصيانة للتحقق من إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات الطاقة، فضلا عن تفتيش خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق والمرافق. 