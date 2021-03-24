ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين، دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وذكر المركز الصينى لشبكات الزلازل، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه رصد مركز الزلزال الساعة 5:14 من صباح اليوم بتوقيت بكين، على عمق عشرة كيلومترات فى محافظة "بايتشنغ" بمنطقة "شينجيانغ".
وأرسلت مديرية الإطفاء بالمنطقة ثلاث سيارات إطفاء و12 من رجال الإنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما ظلت شبكة الطاقة الكهربائية تعمل بشكل طبيعى.
وأطلقت هيئة السكك الحديدية فى منطقة شينجيانج استجابة طارئة للزلزال، وأمرت جميع قطارات الركاب التى تعمل فى المنطقة الحساسة للزلازل بوقف العمل فورا، بينما تم إرسال موظفى الصيانة للتحقق من إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات الطاقة، فضلا عن تفتيش خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق والمرافق.
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