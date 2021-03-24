اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: العقوبات الأمريكية قد تستهدف قطاع الطيران وتؤثر على عقود

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:37 م
روسيا: العقوبات الأمريكية قد تستهدف قطاع الطيران وتؤثر على عقود الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تستهدف قطاع الطيران الروسي بالعقوبات مما يؤدي إلى إنهاء عقود موقعة حاليا.

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على روسيا في الأيام القادمة تمتد من تجميد أرصدة روسية في الولايات المتحدة وحتى كبح قدرة موسكو على إصدار ديون سيادية.

وكان قد قال الكرملين، إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم موسكو بالتدخل السياسي.

 
 

روسيا

العقوبات الامريكية

الولايات المتحدة

قطاع الطيران

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة