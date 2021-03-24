روسيا: العقوبات الأمريكية قد تستهدف قطاع الطيران وتؤثر على عقود

رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تستهدف قطاع الطيران الروسي بالعقوبات مما يؤدي إلى إنهاء عقود موقعة حاليا.

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على روسيا في الأيام القادمة تمتد من تجميد أرصدة روسية في الولايات المتحدة وحتى كبح قدرة موسكو على إصدار ديون سيادية.

وكان قد قال الكرملين، إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم موسكو بالتدخل السياسي.