جاء ذلك خلال لقائه الوفد الوزارى العراقى المشارك فى اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثى بين الأردن والعراق ومصر، ضمن آلية التعاون الثلاثى بين هذه الدول، وبما يحقق التكامل المنشود بينها، تنفيذًا لقرارات القادة ومخرجات القمم التى عقدوها، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء.

وقال الخصاونة: "إن هذه الآلية تبنى أواصر الأخوة والعلاقات الضاربة جذورها بالتاريخ بين الدول الثلاث والمصالح المشتركة التى تربط هذه الدول وشعوبها"، مؤكدًا أهمية خروج اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثى بمقترحات لمشروعات محددة على أرض الواقع.

وأضاف أن بلاده تنظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقى ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائى.

من جهته.. أكد وزير التخطيط العراقى خالد نجم اهتمام العراق بإنشاء المشروعات المشتركة مع الأردن ومصر وبما يعود بالفائدة على الدول الثلاث.

وأوضح أن تداعيات جائحة كورونا أخرت العمل والإنجاز فى العديد من المشروعات، مؤكدًا على الجدية بإنجاز المدينة الاقتصادية والربط الكهربائى وأنبوب النفط والمشروعات فى مجالات الإسكان والطرق.