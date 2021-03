رئيس زيمبابوى يتلقى لقاح "سينوفاك" الصينى

تلقى رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 78 عاما، لقاحًا ضد فيروس "كورونا" المستجد، وتم تطعيمه باللقاح الصينى "سينوفاك".

I just received my #COVID19 vaccine!



Zimbabweans - the vaccine is safe and effective. I urge you all to get your jab 🇿🇼 pic.twitter.com/q8MbJp9CdR