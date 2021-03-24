رئيس زيمبابوى يتلقى لقاح "سينوفاك" الصينى

هرارى أ ش أ

تلقى رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 78 عاما، لقاحًا ضد فيروس "كورونا" المستجد، وتم تطعيمه باللقاح الصينى "سينوفاك".

I just received my #COVID19 vaccine!



Zimbabweans - the vaccine is safe and effective. I urge you all to get your jab 🇿🇼 pic.twitter.com/q8MbJp9CdR — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) March 24, 2021

وذكر موقع "آى هراري" الإخبارى الزيمبابوى، أن الرئيس تلقى اللقاح فى مدينة فيكتوريا فولز الواقعة على مقربة من شلال فكتوريا.

وأعلن الرئيس الزيمبابوى عن بدء الحملة الثانية من تلقى اللقاحات ضد الفيروس فى البلاد، وشارك فى عملية تقى اللقاحات مع الرئيس زعماء 23 حبا سياسيا.

يأتى هذا بعد أيام من إعلان زيمبابوي، بدء تطعيم العاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد فيروس "كورونا".

وتلقت زيمبابوى أول 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى، وكانت من بين واحدة من أولى شحنات اللقاحات الصينية إلى منطقة جنوب إفريقيا، واللقاحات كانت تبرعًا من الصين.

وقال مسؤولو الصحة فى زيمبابوى إن اللقاحات الصينية هى مجرد بداية للملايين التى تحتاجها البلاد لتحصين 10 ملايين شخص ، يمثلون 60٪ من سكان البلاد ، لتحقيق مناعة القطيع .

وسجلت زيمبابوي، 35423 حالة كورونا؛ بما فى ذلك 1418 حالة وفاة.