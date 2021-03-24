اليوم السابع
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رئيس جهاز المنيا الجديدة: تنفيذ أعمال رصف طرق حى النوادى بالمدينة

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:23 ص
رئيس جهاز المنيا الجديدة: تنفيذ أعمال رصف طرق حى النوادى بالمدينة مشروعات الطرق
كتب أحمد حسن

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قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه يجري حالياً العمل على قدم وساق بمشروع رصف طرق حي النوادي ( المرحلة الثانية ) تمهيداً لاستكمال باقي الأعمال علي مستوي القطاعات بالمدينة، مشيراً إلى  أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر من إدارات التنفيذ مع الشركات المنفذة، وتكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال، والحفاظ علي إظهار مدينة المنيا الجديدة بالشكل اللائق.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه المنيا الجديده

مشروعات الطرق

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