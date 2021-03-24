رئيس الملاحة السابق بقناة السويس: جنوح سفينة من أصل 17 ألفا تمر سنويا أمر طبيعى

ماجد تمراز





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "في بعض الأحيان تكون الشبورة شديدة، ولكن الزملاء المرشدين يطلبون مرور السفن، وينجحون في إرشاد السفن لأن المرشدين في قناة السويس مدربين على أعلى مستوى، وما نملكه من خبرات في قناة السويس لا يوجد في قنوات أخرى، ويحدث الأمر نفسه وأكثر في قناة بنما". أكد الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس سابقا، أن حادث جنوح ناقلة بقناة السويس ، حادث طبيعي ويحدث كثيرا، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية، مشيرا إلى أنه خلال العام الواحد يعبر أكثر من 17 ألف سفينة، وعندما يحدث موقف مشابه في 3 أو 4 سفن، فإن الأمر بسيط، وقد تكون الأسباب عطلا في الماكينات حتى في ظل الظروف الجوية الجيدة.وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "في بعض الأحيان تكون الشبورة شديدة، ولكن الزملاء المرشدين يطلبون مرور السفن، وينجحون في إرشاد السفن لأن المرشدين في قناة السويس مدربين على أعلى مستوى، وما نملكه من خبرات في قناة السويس لا يوجد في قنوات أخرى، ويحدث الأمر نفسه وأكثر في قناة بنما".

وقال: "قناة السويس رملية وهناك مناطق فيها طينية، وخدمت في حركة الملاحة وبالمراقبة أكثر من 14 عاما ومررنا بحوادث كثيرة مشابهة والأمر طبيعي، وأرى أن رئيس قناة السويس بنفسه في الموقع يتابع سحب السفينة، وقد تعود حركة الملاحة لطبيعها بشكل طبيعي خلال 24 ساعة، وهناك أكثر من سيناريو يعملون عليه".



وتابع: "قناة السويس الجديدة حلت الكثير من المشكلات، وأثق في الفريق الذي يعمل الآن، وأنه قادر على حلها بشكل كبير".