اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الملاحة السابق بقناة السويس: جنوح سفينة من أصل 17 ألفا تمر سنويا أمر طبيعى

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:15 م
رئيس الملاحة السابق بقناة السويس: جنوح سفينة من أصل 17 ألفا تمر سنويا أمر طبيعى قناة السويس
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس سابقا، أن حادث جنوح ناقلة بقناة السويس، حادث طبيعي ويحدث كثيرا، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية، مشيرا إلى أنه خلال العام الواحد يعبر أكثر من 17 ألف سفينة، وعندما يحدث موقف مشابه في 3 أو 4 سفن، فإن الأمر بسيط، وقد تكون الأسباب عطلا في الماكينات حتى في ظل الظروف الجوية الجيدة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "في بعض الأحيان تكون الشبورة شديدة، ولكن الزملاء المرشدين يطلبون مرور السفن، وينجحون في إرشاد السفن لأن المرشدين في قناة السويس مدربين على أعلى مستوى، وما نملكه من خبرات في قناة السويس لا يوجد في قنوات أخرى، ويحدث الأمر نفسه وأكثر في قناة بنما".
 
وقال: "قناة السويس رملية وهناك مناطق فيها طينية، وخدمت في حركة الملاحة وبالمراقبة أكثر من 14 عاما ومررنا بحوادث كثيرة مشابهة والأمر طبيعي، وأرى أن رئيس قناة السويس بنفسه في الموقع يتابع سحب السفينة، وقد تعود حركة الملاحة لطبيعها بشكل طبيعي خلال 24 ساعة، وهناك أكثر من سيناريو يعملون عليه".

وتابع: "قناة السويس الجديدة حلت الكثير من المشكلات، وأثق في الفريق الذي يعمل الآن، وأنه قادر على حلها بشكل كبير".

قناة السويس

سفينة قناة السويس

السفينة الجانحة

هيئة قناة السويس

جنوح ناقلة

النفط

اسعار النفط

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"العربية": ارتفاع أسعار النفط 5% بسبب جنوح ناقلة حاويات عملاقة بقناة السويس

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:31 م

بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.. عودة الملاحة فى قناة السويس.. عبور السفن من البحر المتوسط باتجاه البحر الأحمر.. والقبطانة مروة السلحدار ترد على الأكاذيب: لا علاقة لى بالسفينة الجانحة فى القناة.. فيديو وصور

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:30 م

القبطانة مروة السلحدار: حساب مزيف على تويتر روج لعلاقتى بسفينة قناة السويس

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:21 م

أول رد من القبطان المصرية مروة السلحدار على شائعة قيادتها للسفينة الجانحة بقناة السويس

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة