دفعة جديدة من لقاحات كورونا فى الطريق إلى العراق خلال يومين

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أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة العراقي حسن ناظم أن بلاده ستتسلم خلال اليومين المقبلين دفعة جديدة من لقاحات (كورونا).

وأشار ناظم - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء ، إلى أن إصابات كورونا في تصاعد مستمر وخاصة في القرى والأرياف، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

وقال الغانم إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقش، خلال اجتماع المجلس، ارتفاع الأسعار في الأسواق، مؤكدا أن الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة، وأن الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية.