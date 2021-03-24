خطوة بخطوة.. قدم على عداد الكهرباء الكودى قبل أيام من غلق باب تلقى الطلبات

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطوات التقديم على طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب تركيب عداد الكهرباء الكودى من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتى تستمر فى تلقى الطلبات حتى نهاية مارس الجاري وهى كالآتى:

1- الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته وتقديم الطلب.

3- إرسال صورة البطاقة الشخصية "وش وظهر".

4- إرسال بيانات إيصال الممارسة وإرفاق صورة آخر إيصال.

5- صورة للعقار من الخارج.

6- إرسال صورة لعقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد كهرباء كودى بها.

7- بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب الاحتفاظ برقم الطلب لتتمكن من متابعة إجراءات تركيب العداد.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية مارس الجارى الحالى، وذلك بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.