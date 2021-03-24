حظر تجول فى النمسا اعتبارا من السبت المقبل.. قرار بإلغاء احتفال عيد الفصح

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أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي اليوم الأربعاء موافقة الحكومة والمحليات على قواعد جديدة مشددة للتصدي لارتفاع الإصابات الجديدة بوباء كورونا، خاصة في الولايات الشرقية، على أن تدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل .

وقال أنشوبير - في تصريح صحفي اليوم - إن الإجراءات تستهدف تخفيف العبء الزائد على المستشفيات مع بلوغ السعة القصوى بالفعل في وحدات العناية المركزة في فيينا وبورجنلاند والنمسا السفلى .

وأشار إلى اتفاق الحكومة مع حكام الولايات على فرض حظر تجول صارم طوال اليوم (كما هو الحال في الإغلاق الشديد) اعتبارًا من السبت المقبل، حيث يجب تطبيق الاستثناءات المعتادة فقط مع إلغاء كافة احتفالات عيد الفصح.

ولفت إلى إغلاق المحال التجارية في الأسبوع الأول من إبريل المقبل، مع بقاء محال البقالة للمشتريات اليومية والصيدليات وبائعي التبغ فقط مفتوحة.

وذكر الوزير أنه بالنسبة للمدارس سيتم تمديد عطلة عيد الفصح لمدة أسبوع واحد، وسوف تستمر المدارس في تطبيق التعلم عن بعد لمدة أسبوع آخر، مشيرا إلى إلزام الطلاب والمعلمين بإجراء الفحص الطبي قبل العودة إلى الدارسة ، إضافة إلى قيود ارتداء الكمامة الطبية .