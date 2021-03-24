توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا والهيئة العامة لتعليم الكبار

المنيا – حسن عبد الغفار

وقع الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتى يمثلها الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، وذلك تجديداً واستكمالاً للتعاون المثمر بين الجامعة والهيئة فى مجال مشروع محو الأمية، الذى بدأته الجامعة منذ عام 2015م بمشاركة ثلاث كليات، ثم تم زيادة عدد الكليات المشاركة حتى وصلت إلى 6 كليات عام 2017، ليصل عدد الكليات المشاركة حتى الآن إلى 9 كليات.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور هانى نادى عبد المقصود، المنسق العام لمشروع محو الأمية بجامعة المنيا، وأحمد على محمد مدير عام فرع الهيئة بمحافظة المنيا، وسحر عبد السلام مسئول البروتوكولات بالفرع.

وأوضح عبد النبي، أن الجامعة تبنت بفاعلية تنفيذ مشروع محو الأمية وتعليم الكبار منذ اللحظة الأولى من انطلاقه بمشاركة الجامعة المصرية، للقيام بدور إيجابى فى خدمة مجتمعها وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطنى للقضاء على الأمية، والارتقاء بالإنسان المصرى والمجتمع فى صعيد مصر.

وعقب توقيع البروتوكول أهدى الدكتور عاشور عمرى درع الهيئة للدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامع، تقديراً لمجهودات الجامعة بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وحصولها على المركز الأول والصدارة فى نسب الإنجاز المحققة بين الجامعات المصرية من المستهدفين من المواطنين لمحو أميتهم بمحافظاتهم، وذلك وفقاً لتقرير الهيئة خلال الدورات من أكتوبر2019 وحتى أكتوبر2020.

ومن جانيه أوضح الدكتور هانى نادى عبد المقصود، المنسق العام لمشروع محو الأمية بجامعة المنيا، أن ما تحقق من إنجاز متميز يعكس تكثيف جهود الجامعة وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات للطلاب، وتعزيز التواصل المستمر بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار لتذليل العقبات أمام مشاركة الطلاب فى المشروع.