تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة المسطحات المائية فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية في ضبط مصنعين "أحدهما بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 73,5 طن أعلاف حيوانية وداجنة "منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مسجلة" بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق كفر الشيخ.

وأثمرت الجهود في مجال الطب البيطرى عن ضبط (عيادة بيطرية "بدون ترخيص") بمخالفات (إدارة منشأة طبية بدون طبيب، عدم وجود تراخيص) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق القليوبية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة عن ضبط (2 معمل ومصنع "بدون ترخيص" وثلاجة)، بمضبوطات بلغت (331,58 طن مواد غذائية "متغيرة الخواص، بدون بيانات، منتهية الصلاحية، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديريتى أمن كفرالشيخ والشرقية.

وتمكنت الجهود في مجال الصحة العامة من ضبط (4 مصنع ومخزن "بدون ترخيص")، بمضبوطات بلغت (187 طن و11000 عبوة منظفات ومطهرات- 8,5 طن و60000 قطعة بلاستيك ومصنعاته "مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومصنعة من مواد مجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق الشرقية.

وأثمرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط عدد (2) منشأة (عدم وجود " سجل الحالة البيئية –رخصة مزاولة النشاط –شهادات صحية" التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة – عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط عدد (6) قضايا (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (21) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة إلقاء مخلفات عن ضبط عدد (6) قضايا (إلقاء مخلفات بالطريق العام) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط عدد (34) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط عدد (11) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط عدد (33) قضية (تلوث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط عدد (9) قضية (عدم ارتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.