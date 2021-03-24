تعرف على الفرق بين الزهايمر والخرف وأسباب وأعراض الإصابة بهما

كتبت هند عادل

مرض الزهايمر والخرف هما حالتان صحيتان يواجههما العديد من الأشخاص مع تقدم العمر بعد السبعينيات، ويمكن أن يساهم تدهور وظيفة الدماغ في تراجع القدرة المعرفية، ويقدم التقرير التالى كيفية التفريق بين مرض الزهايمر والخرف، وفقا لموقع time now news

الفرق بين مرض الزهايمر والخرف



مرض الزهايمر: يُعرف مرض الزهايمر بتنكس خلايا المخ الذي يتسبب في ضعف الذاكرة والوظيفة الإدراكية، لم يتم العثور على تفسير محدد للأسباب التي أدت إلى تطور هذه الحالة التقدمية، ومع ذلك ، وفقًا للعلماء ، فإن مرض الزهايمر هو نتيجة تراكم اللويحات (جزء بروتين يسمى بيتا أميلويد) والتشابك (بروتين يسمى تاو) في الدماغ، يؤثر في الغالب على كبار السن ويمكن أن تكون العوامل البيئية والوراثية من العوامل المساهمة في المخاطر.

الخرف: انخفاض الوظيفة الإدراكية مع تقدم العمر يسمى الخرف، هذا مصطلح شامل وتشمل أكثر أنواع الخرف شيوعًا مرض الزهايمر وخرف أجسام ليوي والخرف الوعائي والاضطراب الجبهي الصدغي، يعاني المرضى الذين يعانون من الخرف من صعوبة في التواصل والشعور والعاطفة بشكل مناسب.

أسباب الإصابة بالزهايمر والخرف



العمر عامل مهم يمكن أن يسبب أنواعًا من الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر ، كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تؤثر الحالة عادة على منطقة الدماغ المرتبطة بالتعلم أولاً ، وأكثر أعراض مرض الزهايمر شيوعًا هي صعوبة تذكر المعلومات الجديدة، في حين أن التقدم في العمر هو أكثر عوامل الخطر المعروفة للإصابة بمرض الزهايمر ، إلا أنه لا يمكن إصابة كل من يتقدم في العمر بالمرض علاوة على ذلك ، على الرغم من أن غالبية المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ، إلا أنه يوجد أيضًا شكل من أشكال مرض الزهايمر المعروف باسم مرض الزهايمر الأصغر سنًا ويمكن أن يصيب الأشخاص الأصغر سنًا.

يمكن أن تتسبب الحالات المختلفة مثل مرض باركنسون في تلف خلايا الدماغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بالخرف، حوالي 10 % من حالات الخرف مرتبطة بالسكتات الدماغية أو مشاكل أخرى تتعلق بتدفق الدم إلى الدماغ، يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول من عوامل الخطر أيضًا، قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالخرف سببا كامنا قابلا للعكس مثل الآثار الجانبية للأدوية ، وزيادة الضغط في الدماغ ، ونقص الفيتامينات ، وعدم توازن هرمون الغدة الدرقية.

علامات وأعراض الخرف والزهايمر



مرض الزهايمر: تشمل العلامات الأكثر شيوعًا للإصابة به انخفاض في مهارات الاتصال، عدم فهم أشكال الاتصال المرئي والمسموع، ارتباك، تغير المزاج والسلوك، قلة النظافة، فقدان الذاكرة.

الخرف: تشمل العلامات الأكثر شيوعًا له عدم القدرة على التواصل، صعوبة تذكر الأماكن والأسماء والمعلومات، عدم القدرة على الاستمرار في المهام اليومية، تكرار الأنشطة والكلمات، النسيان، انخفاض في الوظيفة المعرفية.