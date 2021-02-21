تعرف على علامات وأعراض الإصابة بمرض الزهايمر.. أبرزها قلة التفكير

كتبت هند عادل

مرض الزهايمر هو شكل شائع من الخرف يمكن أن يؤثر على العديد من جوانب وظائف المخ ويساهم مرض الزهايمر في 60-70٪ من حالات الخرف، ويعتبر مرض الزهايمر أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع ضعف الذاكرة استشارة الأطباء لتقييم الأسباب الأخرى التي تسبب مشاكل في الذاكرة ولكن يمكن علاجها بشكل فعال.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS فإن مرض الزهايمر هو مرض دماغي يؤدي إلى فقدان الذاكرة ومهارات التفكير يجد الأفراد المصابون بهذا المرض صعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة، مثل نسيان أسماء المكان الذي يعيشون فيه، والفشل في التعرف على أفراد أسرهم وأصدقائهم القدامى، ويساعد اكتشاف الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر وطلب مساعدة الطبيب مبكرًا في إدارة الحالة وتوفير أفضل نوعية حياة ممكنة للمريض.

اعراض الاصابة بمرض الزهايمر



فقدان الذاكرة: هو أول أعراض مرض الزهايمر حيث يجد الفرد صعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة وتخزين الذكريات الجديدة في البداية ، قد يبدو فقدان الذاكرة قابلاً للإدارة ولكن مع تقدم المرض يزداد الأمر سوءًا ويفشل المريض في التعرف على الأشخاص والأحداث المهمة في حياتهم.

فقدان القدرة اللغوية: أثناء التواصل قد يعاني المريض من صعوبة في نقل أفكاره، قد يعاني للعثور على الكلمات الصحيحة والتعبير عن مشاعره، سيكون التواصل مع المريض أيضًا صعبًا حيث ستكون هناك عقبات في قراءة الكلمات وفهمها قد يكافحون في الكتابة.

قلة التفكير: يمكن أن يؤدي مرض الزهايمر إلى صعوبة في التفكير والتركيز، سيجدون صعوبة في التعامل مع الأرقام ومع تقدم المرض سيصلون إلى مرحلة حيث لن يتمكنوا من التعرف على الأرقام. فشلوا في تقييم المواقف والتوصل إلى نتيجة على سبيل المثال ، قد يتخذ المريض خيارات غير معهود عليه في التفاعلات الاجتماعية قد يرتدي ملابس غير مناسبة لمناسبة ما.

تغير في السلوك: يمكن أن يسبب المرض اضطرابات مزاجية خفيفة في البداية، مع تقدم الوقت ، يمكن أن يجعل الفرد مكتئبًا يمكن ملاحظة التهيج والعدوانية بوضوح وقد يطور المريض عدم الثقة في الآخرين. على سبيل المثال ، سيكون المريض في وهم يجعله يعتقد أن شيئًا ما قد سُرق منه.

حتى الآن ، لا يوجد علاج نهائي لمرض الزهايمر عليك أن تراقب العلامات والأعراض المذكورة أعلاه لأن الاكتشاف المبكر أفاد المرضى بشكل كبير.

طرق الوقاية من الإصابة بالزهايمر



خيارات نمط الحياة الصحية ستساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والحفاظ على الوظيفة الإدراكية إلى أقصى حد ممكن، الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بأنفسهم.

حافظ على نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والأسماك وزيت الزيتون والدهون الصحية، بجانب تناول التوت بانتظام مثل الفراولة والتوت البري والعنب البري والأسماك الدهنية.