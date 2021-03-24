اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 12:40 م
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.
والجوافة 9 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 20 والليمون 20 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
البرتقال بسرة 8.5 جنيه


أسعار الخضراوات والفاكهة

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