تراجع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء سوق أبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% خاسرًا 25.55 نقطة ليغلق عند مستوى 9464.08 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.44 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط 6 قطاعات، ونزل المؤشر العام لسوق دبي المالي ، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.72% خاسرًا 18.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.35 نقطة.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.630% خاسرًا 23.380 نقطة ليغلق عند مستوى 3712.631 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.17% رابحًا 9.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.279 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 812.691 مليار درهم.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 25.55 نقطة ليغلق عند مستوى 9464.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.93% رابحًا 223.21 نقطة ليغلق عند مستوى 24280.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 290.9 مليون سهم بقيمة 8 مليارات ريال.

هبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والبنوك بنسبة 0.65%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.49%، 0.46%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.06%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%.

وقفز 62 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 9.82%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.79%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 4.43%، وتراجع 126 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 4.38%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 4.17%، ثم سهم "ميفك ريت" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 550.4 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 515.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 4.53%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.58%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.34%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم شركة البحري لمواقف السيارات بنسبة 2.44%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.33%، وهبطت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.90%، 0.37%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.11% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، وصعد سهمي إنوفست وشركة ناس بنسبة 2.44%، 2.27%، على التوالي.



بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرًا 10.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5782.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسرًا 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6338.89 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% خاسرًا 14.70 نقطة ليغلق عند مستوى 4675.42 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 8.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4872.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 117 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7891 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.29%، 0.23%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.72% خاسرًا 18.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.2 مليون سهم محققة ما قيمته 144.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2323 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.87%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.47%، 0.06%، على التوالي.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 10.02%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 1.24%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.36%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10 ملايين ورقة بقيمة 47.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.62%.

بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.17% رابحًا 9.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.279 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 812.691 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 96.4 مليون سهم، بقيمة 789.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1866 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 13.48%، ثم سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 12.37%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 5.26%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 8.73%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 6.55%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 215.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.27%.

بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.630% خاسرًا 23.380 نقطة ليغلق عند مستوى 3712.631 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال عبر تنفيذ 478 صفقة لعدد 50 سهماً.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 5.37%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.46%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، فيما تراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 6.48%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 443.5 ألف ريال عماني.