تدريب 300 من أصحاب القدرات الخاصة على الحرف فى مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

البحيرة _ فريق المحافظات

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا التى أدرجت فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفا أنه جارى العمل لتدشين مبادرة جديدة لتدريب الشباب على الحرف اليدوية داخل مراكز الشباب بالقرى بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لــ" اليوم السابع"، أن المبادرة تستهدف نحو 300 شاب منهم عدد من الشباب ذوى الإحتياجات الخاصة وأن من يجتاز الدورة التدريبية بنجاح سيحصل على حقيبة ادوات للمهن الحرفية مثل أدوات النجارة والسباكة وغيرها من المهن اليدوية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للشباب من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وتم تدريب أكثر من ألف فتاة بقري حياة كريمة مثل عبد الحليم محمود والسلام والدواجن وزاوية صقر وبلال بن رباح، وكذلك مشاركتهم فى اليوم المفتوح للتوظيف بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرعها بمدينة أبو المطامير .

يذكر أن مبادرة حياة كربمة إستهدفت تنفيذ 4 مراكز شباب مطورة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة أكثر من 10 مليون جنيه بقرى عبد الحليم محمود وزاوية صقر وعلى مبارك والخرطوم .

كما تم إدراج مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص ومركز دمنهور فى خطة تطوير كافة مراكز الشباب بجميع قرى المحافظة مع دخول مشروع تطوير 1000 قرية مصرية الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.