اليوم السابع
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بيونج يانج: فرض عقوبات أوروبية ضد كوريا الشمالية "استفزاز سياسى"

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:00 ص
بيونج يانج: فرض عقوبات أوروبية ضد كوريا الشمالية "استفزاز سياسى" زعيم كوريا الشمالية
وكالات

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انتقدت بيونج يانج بشدة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان" في هذا البلد، ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) عن متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية قوله إن بلاده ترفض بقوة "العقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان". وأشار المتحدث إلى أن الممارسات من هذا النوع أصبحت "جزءا معتادا من السياسة العدائية" إزاء كوريا الشمالية، وأن حكومتها تعتبرها "استفزازا سياسيا سافرا هدفه التدخل فى شئون البلاد والنيل من سيادتها"، بحسب "روسيا اليوم".

ووصف المتحدث باسم الوزارة فرض عقوبات بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان "ستارا لممارسة الضغوط على دول أخرى".

وفي 22 مارس وافقت الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص والجهات في روسيا والصين وكوريا الشمالية ودول أخرى، بزعم ضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وفى كوريا الشمالية استهدفت التقييدات وزيرين مسؤولين - برأي الاتحاد الأوروبي - عن "عمليات قمع" والنيابة العامة المركزية للبلاد.


كوريا الشمالية

بيونج يانج

الاتحاد الأوروبى

حقوق الإنسان

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