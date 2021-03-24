بدء تنفيذ الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

المنيا – حسن عبدالغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بدء استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ الجرعة الثانية، من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية فى الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشددا على إزالة كافة المعوقات التى تقابل الفرق المشاركة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، انه فى إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز لتنفيذ الجرعة الثانية من الحملة مع مسئولى الوقائى والتطعيمات بالإدارات الصحية، حيث تم مناقشة خطة الحملة على مستوى المديرية والإدارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة فى الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم، مشيراً إلى انه يتم تنفيذ زيارات إشرافية على الإدارات عن طريق فرق الإشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الإشراف المشاركين فى الحملة وأوضح انه تم توجيه الإدارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحى والإعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.