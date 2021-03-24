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النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بحريق شقة فى عين شمس

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:21 م
النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بحريق شقة فى عين شمس حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس، بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق شقة، وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء أنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا يفيد نشوب حريق باحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات.

وكشفت تحريات رجال مباحث عين شمس، أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة وأغلقت الباب وخرجت لشراء بعض المتطلبات، وحدث ماس كهربائى ونظرا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة، وتم التحفظ على والدة الأطفال، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.


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