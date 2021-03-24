اليوم السابع
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المستشارة الألمانية تعلن رفضها إجراء تصويت بالثقة فى حكومتها أمام البرلمان

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:00 م
المستشارة الألمانية تعلن رفضها إجراء تصويت بالثقة فى حكومتها أمام البرلمان أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين /أ ش أ/

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أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضها مطالبة نواب المعارضة بالتصويت على الثقة فى حكومتها بسبب الاستياء المتزايد من تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وعبرت ميركل فى تصريحات تلفازية، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن رفضها قائلة "لا، لن أفعل ذلك".

وأكدت ميركل أنها تحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برمتها والبرلمان وأنها لا تقبل مطالب المعارضة بمطالبة البرلمان بالإقدام على هذا التصويت.

يُشار إلى أن حزب المستشارة الألمانية عانى فى وقت سابق هذا الشهر من هزائم واسعة فى الانتخابات الإقليمية.

 

 


المستشارة الألمانية

ألمانيا

أخبار ألمانيا

البرلمان الالمانى

أنجيلا ميركل

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