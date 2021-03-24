اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 04:54 م
خالد صلاح
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القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بمركز سوهاج

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:34 م
القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بمركز سوهاج تنقيب - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة المقدم أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على 4 أشخاص يقيمون بدائرة المركز أثناء القيام بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل أحدهم، تم التحفظ على المتهمين، وأدوات الحفر وتم العرض النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد قيام عامل بالاستعانة بآخرين والحفر والتنقيب عن الأثار داخل المنزل.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد ضاحى، مفتش مباحث المركز والمقدم أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز، والرائد أحمد صابر، معاون مباحث المركز بقيام عامل 23 سنة بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

انتقل مأمور وضباط المركز وتم صاحب المنزل، وشقيقه 19 سنه طالب، وعامل وطالب أخرين يقيمون بدائرة المركز وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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