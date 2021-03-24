الفانوس المصرى يقتحم أسواق البحيرة قبل رمضان.. تعرف على الأسعار.. صور

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تظهر ملامح الاحتفال فى الشوارع المختلفة وخاصة مع الباعة المتخصصين فى بيع الفوانيس، التى تدخل الفرحة على الأطفال والمواطنين فى محافظة البحيرة.

ورصدت "اليوم السابع"، بيت الفوانيس داخل أكبر المحلات فى مدينة دمنهور، ولوحظ وجود فوانيس كبيرة بصناعة مصرية تضرب المستورد لأول مرة، وذلك فى إطار التوجيهات، بتشجيع الصناعة المصرية.

ويقول محمد حسونة، أحد أكبر تجار الفوانيس فى البحيرة لـ"اليوم السابع"، إنه قام بعرض كمية كبيرة من الفوانيس المصنوعة بأيدى مصرية وأوشكت على الانتهاء، بسبب الإقبال الكبير على شرائها من قبل المواطنين لاختلاطها بالرسومات المصرية القديمة.

ويضيف حسونة: لأول مرة يتم صناعة فوانيس على شكل حرف يدوية مصرية قديمة كادت أن تختفى ومنها صينية الكنافة ومطاعم الفول والكنافة اليدوى والقطايف وحمص الشام والمسحراتى، وغيرها من الأشكال المصرية الجميلة التى يحبها المواطن المصرى لذا فاوشكت على الانتهاء من منافذ البيع.

ويتابع: الأسعار لم تتغير، عن العام الماضى، بل قلت بشكل صغير ولكن يزداد البيع قبل أيام من شهر رمضان المبارك، وسعر الفانوس المصرى بدأ من 50 جنيها إلى 170 جنيها، والمستورد من 90 جنيها إلى 250 جنيها، ولكن الإقبال متزايد على المنتج المصرى.