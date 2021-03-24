العثور على 29 مليون جرعة لقاح كورونا مخزنة بأحد مصانع إيطاليا

كتبت: نهال أبو السعود

اكتشفت السلطات الإيطالية 29 مليون جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا التي تم تخزينها في موقع تصنيع في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة لاستامبا يوم الأربعاء.

وفقًا للصحيفة، من المحتمل أن تأتى الجرعات من مصنع هاليكس التابع لشركة استرازينيكا في هولندا، والذى لم تتم الموافقة عليه بعد لإنتاج الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة لاستامبا الإيطالية عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قولها إن تلك الجرعات كانت موجهة في الأصل إلى المملكة المتحدة، لكن الصادرات توقفت بعد أن أدخلت الكتلة آلية لتقييد الصادرات على اللقاحات.

في اجتماع لجنة برلمانية يوم الثلاثاء، قالت المديرة العامة لإدارة الصحة وسلامة الغذاء في المفوضية ، ساندرا جالينا ، إنها لم تكن على علم بأي جرعات من أكسفورد / أسترا زينيكا تغادر الكتلة بعد رفض طلب تصدير واحد لأستراليا.

أفادت صحيفة لاستامبا ان شركة استرازينيكا لم تنبه سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن الجرعات التي تم تخزينها في موقع ملء النهاية تديره شركة كاتالينت في بلدة Agnani. ولكن بعد التفتيش على مصنع هاليكس، أبدى مفوض السوق الداخلية تييري بريتون اهتمامًا بمكان الجرعات التي يتم تصنيعها في الموقع الهولندي، مما دفعه إلى تنبيه السلطات الإيطالية للنظر في الأمر.

يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تتعرض فيه استرازينيكا لانتقادات شديدة من المفوضية الأوروبية بسبب النقص في تسليم اللقاحات، بعد أن فشلت على نطاق واسع في أهداف التسليم الأصلية المحددة في اتفاقية الشراء المسبق للاتحاد الأوروبي، وكان آخر وعد لها هو تقديم 30 مليون جرعة في الربع الأول من العام - وهو ما يعادل تقريبًا الكمية الموجودة في موقع كاتالينت.

ويتزامن الاكتشاف أيضًا مع تحرك المفوضية الأوروبية لإدخال قواعد جديدة، يمكن أن تخفض صادرات لقاح الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أسابيع، تستهدف القواعد أماكن مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو التي قامت بتلقيح عدد أكبر من سكانها مقارنة بالاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يتم الكشف عن الاقتراح يوم الأربعاء قبل قمة افتراضية لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.