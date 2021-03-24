العثور على فتاة مقتولة داخل مسكنها بقرية أولاد سيف فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، من جهودهم لكشف غموض العثور على فتاة فى بداية العقد الثانى من العمر، مقتولة داخل مسكنها بقرية أولاد سيف.

وبالعرض على نيابة بلبيس، قررت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على "آية" 20 سنة، عاملة بأحد المصانع، مقيمة قرية أولاد سيف دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة داخل المسكن، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة الخنق، وتوجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي ضم ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، لجمع المعلومات والتحريات حول الحادث للتوصل للجناة.