وكانت الهند قد أعلنت تسجيل 47 ألفا و262 إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع شهر نوفمبر، مما رفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 11 مليون و734 ألفا و58 حالة.

وقد أعلنت عدة ولايات عن حظر التجمعات الكبيرة قبل مهرجان "هولى" الهندوسى فى نهاية هذا الأسبوع.