بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى كاترينا ساكيلا روبلو رئيس جمهورية اليونان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية اليونان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى كاترينا ساكيلا روبلو رئيس جمهورية اليونان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية اليونان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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