الحكومة تنفى تسريح العاملين بمصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تسريح العاملين بشركة مصر للطيران، بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات .
الحكومة تنفى تسريح العاملين بمصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركاتالأربعاء، 24 مارس 2021 11:54 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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