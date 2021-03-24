اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى تسريح العاملين بمصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:54 ص
الحكومة تنفى تسريح العاملين بمصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تسريح العاملين بشركة مصر للطيران، بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات .
 

مصر للطيران

تسريح العاملين

الحكومة

مصطفى مدبولى

المركز الاعلامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة بإجراءات الامتحان الرسمى لاختبار المنظومة

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:51 ص

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان بعد جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:49 م

رئيسا وزراء مصر والأردن يؤكدان السعى لتوسيع أطر التعاون بين الدولتين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى الدولتين.. والخصاونة: الأمن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.. ونساند مصر فى قضية سد النهضة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:01 م

رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 7 وثائق لتعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة