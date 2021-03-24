الجيش الفرنسى يضبط 6 أطنان كوكايين بقيمة مليار دولار قبالة ساحل غرب أفريقيا

كتب سمير حسنى

نجح الجيش الفرنسي فى ضبط 6 أطنان من الكوكايين بقيمة تقديرية تتجاوز مليار دولار ، في سفينة شحن كانت تبحر قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وعثرت أمس الشرطة الإسبانية بالتعاون الوثيق مع يوروبول وأجهزة إنفاذ القانون من 5 دول أخرى، فى مدينة مالقة، على أول غواصة "يدوية الصنع"، تحتوى على أكثر من 3 أطنان من الكوكايين وكميات أخرى من المخدرات، وتم اعتقال 52 شخصا.

وأشارت صحيفة "مترو" الإسبانية إلى أن هذه الغواصة محلية الصنع تعتبر أول سفينة نصف غاطسة تم بناءها فى الأراضى الأوروبية، وتمت المصادرة فى إطار عملية FERRO ، وهى عملية رفيعة المستوى لإنفاذ القانون ضد مجموعة الجريمة المنظمة المتورطة فى تهريب المخدرات على نطاق واسع.

وأشارت الشرطة إلى أن الغواصة، المصنوعة من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقى، كانت جاهزة لتهريب المخدرات ولكن لم يتم استخدامها بعد.