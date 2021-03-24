التعليم تكشف آلية تقييم طلاب الصفوف الأولى حال اختيار التعلم من المنزل

كتب محمود طه حسين





وكشفت مصادر مسئولة، لـ"اليوم السابع"، آلية تقييم الطلاب فى الترم الثانى حال اختيار الطالب استكمال الدراسة من المنزل وليس الحضور فى الفصل، موضحة أن المدارس توفر شرحا للطلاب عبر تطبيق زوم والمنصات الإلكترونية وهناك تواصلا بين الطلاب والمعلمين عبر المنصات، وبالتالى يستطيع المعلم تحديد مستوى الطالب وتقييمه بسهولة بشكل عادل.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي في نظام التعليم الجديد، موضحة أن المدارس قيمت الطلاب عن الفصل الدراسى الأول وسيجرى تقييمهم نهاية الفصل الدراسى الثانى دون امتحانات.وكشفت مصادر مسئولة، لـ"اليوم السابع"، آلية تقييم الطلاب فى الترم الثانى حال اختيار الطالب استكمال الدراسة من المنزل وليس الحضور فى الفصل، موضحة أن المدارس توفر شرحا للطلاب عبر تطبيق زوم والمنصات الإلكترونية وهناك تواصلا بين الطلاب والمعلمين عبر المنصات، وبالتالى يستطيع المعلم تحديد مستوى الطالب وتقييمه بسهولة بشكل عادل.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.