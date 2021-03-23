اليوم السابع
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إنفوجراف.. مواعيد امتحانات أبنائنا فى الخارج من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:30 م
إنفوجراف.. مواعيد امتحانات أبنائنا فى الخارج من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى مواعيد امتحانات أبنائنا فى الخارج
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول ومواعيد امتحانات الطلاب المصريين المقيمين فى الخارج، ونقدم فى التقرير التالى مواعيد امتحانات كل مادة حسب جدول الامتحان للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى.
 
ـ الامتحانات تبدأ يوم 3 أبريل المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.
 
ـ يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل.
 
ـ جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
 
ـ وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.
 
 ـ الامتحان للطلاب من الصف الرابع حتى 2 ثانوى.
 
ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج.
 
ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.
 
ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.
 
ـ  تعقد بنظام الكتاب المفتوح.
 
ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.
 
ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.
 
ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.
 
ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.
 
ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.
 
ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.

مواعيد امتحانات أبنائنا فى الخارج
مواعيد امتحانات أبنائنا فى الخارج
 
جدول من رابعة حتى الصف السادس الابتدائى
جدول من رابعة حتى الصف السادس الابتدائى
 
جدول امتحانات أولى ثانوى
جدول امتحانات أولى ثانوى

 

جدول الصف الثانى الثانوى علمى
جدول الصف الثانى الثانوى علمى

 

جدول الصف الثانى الثانوى أدبى
جدول الصف الثانى الثانوى أدبى

 

تأدية الامتحانات من المنزل
تأدية الامتحانات من المنزل

 


امتحانات الخارج

امتحانات المقيمين بالخارج

وزارة التربية والتعليم

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