إنفوجراف.. مواعيد امتحانات أبنائنا فى الخارج من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول ومواعيد امتحانات الطلاب المصريين المقيمين فى الخارج، ونقدم فى التقرير التالى مواعيد امتحانات كل مادة حسب جدول الامتحان للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى.

ـ الامتحانات تبدأ يوم 3 أبريل المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

ـ يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل.

ـ جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

ـ وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.

ـ الامتحان للطلاب من الصف الرابع حتى 2 ثانوى.

ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج.

ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.

ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.

ـ تعقد بنظام الكتاب المفتوح.

ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.

ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.

ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.

ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.

ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.

ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.