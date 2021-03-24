وقال أستاذ علم الوراثة البشرية، لفنسنت بورز، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " اليوم الأربعاء، إنه تم التعرف على السلالة "B.1.214" قبل شهرين من قبل كيث دوركين، أحد الباحثين فى الجامعة البلجيكية لييج.

وأوضح بورز: "لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة "B.1.214 " أكثر فتكا من السلالة الأصلية"، موضحًا أن التداعيات الوظيفية لهذا الفيروس غير معروفة حتى الآن، ومن هنا تأتى أهمية مراقبته، لكن دون قلق أو فزع.

وأدى الانتشار الكبير لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى ظهور آلاف المتحورات الجديدة منه، البعض منها أكثر فتكا من غيرها، مثل السلالات الإنجليزية أو الجنوب إفريقية أو البرازيلية.