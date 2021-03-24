اليوم السابع
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صعود مؤشرات البورصة للمرة الأولى منذ 7جلسات.. ورأس المال يربح 12مليار جنيه

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:01 م
صعود مؤشرات البورصة للمرة الأولى منذ 7جلسات.. ورأس المال يربح 12مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12953 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة.
 

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