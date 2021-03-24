صعود مؤشرات البورصة للمرة الأولى منذ 7جلسات.. ورأس المال يربح 12مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12953 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة.