إيتيدا: 5 ملايين جنيه لتمويل مشروع لتصميم وحدات إلكترونية لأتوبيس النقل الكهربائى

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة برايت سكايز، المتخصصة في مجال التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي ، عن حصولها على تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا )، لدعم مشروع زيوس الذي يستهدف تصميم وتطوير أول أنظمة تحكم ودفع محلية الصنع لأتوبيس النقل العام الكهربائي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وبموجب اتفاق التعاون، تمول الهيئة المشروع من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات- EME" والتي تقوم الهيئة بتنفيذها بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات في مصر وجعلها أحد أهم الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، وكذلك تحت مظلة برنامج الهيئة المصمم خصيصًا لدعم التعاون البحثي بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية من جهة أخرى المعروف باسم (ITAC).

ويستهدف المشروع تعظيم قيمة المكون المحلي في صناعة الأتوبيسات الكهربائية، بما يساهم في استراتيجية الدولة لاستخدام أكبر قدر ممكن من المكونات المحلية بقطاع صناعة السيارات خلال السنوات القليلة القادمة، كما يعمل المشروع على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتطوير وسائل نقل عامة أكثر استدامة ومراعاهً للبيئة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وعلى جودة الهواء.

وخلال فترة تنفيذ المشروع، تلتزم شركة برايت سكايز وجامعة الإسكندرية بتقديم نموذج مبدئي قابل للتطوير إلى منتج نهائي للوحدات الإلكترونية لنظم الدفع الكهربائي للأتوبيسات.

ومن جانبه، قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن ما تحققه الشركات المصرية مثل برايت سكايز من إنجازات ونجاحات واعدة في مجال خدمات القيمة المضافة والإبداع التكنولوجي، كما أشاد بما حققته الشركة حتى الأن في تطوير منتجها النهائي، بما يساهم في دعم نمو الابتكار والبحث العلمي وبيئة ريادة الأعمال المصرية، وأضاف محفوظ أن من أحد المهام الأساسية للهيئة إضفاء قيمة مضافة لصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية من خلال تشجيع الشراكات بين الصناعة والجهات البحثية، ودعم تطوير الخدمات والمنتجات القائمة على أسس البحث العلمي والتي تدفع بنمو وازدهار الشركات المصرية في السوق المحلي والعالمي.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العمراوي، الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز: "يشرفنا أن نعمل مع "إيتيدا" وجامعة الإسكندرية في هذا المشروع، والذي يجمع بين ابتكار كل من الصناعة والأوساط الأكاديمية، من أجل دعم اتجاه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقة النظيفة. في السنوات القليلة الماضية، شهدت صناعة السيارات العالمية ثورة وسرعة للاختراق السوقي والاعتماد على السيارات الكهربائية، ونحن سعداء بأن نكون في صدارة هذه الثورة في مصر“.

ويتضمن دور برايت سكايز تطوير البطاريات وأنظمة التحكم والدفع الكهربائي الخاصة بالسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وفقًا للائحة قسم النقل المستدام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

(UNECE)، المعنية بالموافقة على المركبات وما يتعلق بنظم الدفع الكهربائي الخاصة بالسيارات وفقًا لمعيار ISO 26262 للسلامة الوظيفية للسيارات.

وستعمل برايت سكايز على تطوير بطارية أوتوبيس يعمل بالنظام الكهربائي بشكل كامل بمدى حوالي 300 كيلومتر للشحنة الواحدة.

وتبلغ أقصى سرعة للأوتوبيس 90 كيلومتر/ساعة ويتسع لعدد 52 راكب، بالإضافة إلى جهود الشركة في تطوير الوحدات الإلكترونية لنظام الدفع الكهربائي ووحدات التحكم لضمان توافقها واستجابتها مع مكونات السيارة المختلفة مثل البطارية و حساسات المحرك.

ومن جانبها تلعب جامعة الإسكندرية دورًا هامًا في تصميم هيكل الأوتوبيس للحفاظ على أفضل الديناميكيات، بالإضافة إلى دورها في تطوير أنظمة الهندسة الميكانيكية الخاصة بأنظمة مختلفة مثل الفرامل، والتي يجب أن تتوافق تمامًا مع الوحدات الإلكترونية لنظام الدفع للأتوبيسات الكهربائية الجديدة.

ويمثل مشروع زيوس علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات في مصر، حيث يعتبر هذا المشروع سابقة للشركات المصرية في تصميم وتطوير الوحدات الإلكترونية لنظام الدفع للأتوبيسات الكهربائية محليًا، ويسعد جامعة الاسكندرية ان تكون لاعب أساسي في تطوير هذه الصناعة المتطورة والتى سوف تسهم فى نقل وتطوير تكنولوجيا صناعة الأتوبيسات الكهربائية والمكونات اللازمة لها، بالإضافة الى وضع مصر ضمن قائمة الدول الرائدة في مستقبل صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم. وتكمن أهمية مشروع زيوس في استبدال الأوتوبيس الذي يعتمد على وقود الديزل بأتوبيس يعتمد على الكهرباء بنسبة 100%، مما سيساهم في الحد من تلوث الهواء والضوضاء في المدن الرئيسية وخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.