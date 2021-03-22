اليوم السابع
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"التحول الرقمى".. بورسعيد تستعد لتطبيق منظومة الإنترنت الدولى بمؤسسات الحكومة

الإثنين، 22 مارس 2021 06:54 م
"التحول الرقمى".. بورسعيد تستعد لتطبيق منظومة الإنترنت الدولى بمؤسسات الحكومة اللواء عادل الغضبان _ محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة استعدادات المحافظة لإدخال كابل الإنترنت الدولى بمؤسسات المحافظة وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والمرافق .

واستمع المحافظ، وفق بيان اليوم، لشرح موجز من مسئولى الإتصالات والتحول الرقمى ومديرية الطرق عن الإجراءات التنسيقية التى تم إتخاذها لبدء مد كابلات الإنترنت الدولى.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض أعمال التطوير التى تشهدها المحافظة فى قطاع الطرق والتنسيق بين الجهات المعنية لذليل كافة العقبات التى تضمن سهولة مد كابلات الإنترنت الدولى وربط المؤسسات الحكومية .

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بكافة أنحاء بورسعيد بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية التى ساهمت فى تحقيق التنمية ببورسعيد .

 


الإنترنت الدولي

التحول الرقمى

كابل الانترنت الدولى

الاتصالات

المؤسسات الحكومية

بورسعيد

اخبار المحافظات

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