اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 10:40 ص
خالد صلاح
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بالفيوم

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:16 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بالفيوم تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 8 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى، أمام مدخل قرية شكشوك بطريق بحيرة قارون فى محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان مرفق إسعاف الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى أمام مدخل قرية شكشوك بطريق بحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 


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