اليوم السابع
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إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بطريق كفر الزيات الغربية

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:43 م
إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بطريق كفر الزيات الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أصيب 13 شخصاً في حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل بطريق "كفر الزيات - ديما" بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

تلقى اللواء مدحت هاني مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص يستقلها ركاب بسيارة ربع نقل على طريق "كفر الزيات – ديما" بدائرة مركز كفر الزيات.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، و7 مصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، جميعهم مصابين بكدمات وكسور نتيجة الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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