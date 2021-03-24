إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى بأسوان بسبب الطقس السيئ

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك بسبب الطقس السيئ والشبورة الترابية.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك بسبب الطقس السيئ والشبورة الترابية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى السياق نفسه، تعرضت محافظة أسوان، لطقس غير مستقر وعاصفة ترابية، على إثر ذلك أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضاً ببحيرة ناصر نظراً للتوقعات بهبوب عاصفة ترابية شديدة قد تؤدى لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

فى المقابل، لم تشهد الطرق السريعة أى إغلاق أو توقف أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة خاصة على الطريقين "الصحراوى الغربى أسوان القاهرة" و"الطريق الدولى أسوان أبوسمبل"، حيث أن مجال الرؤية جيد وفى حالة زيادة قوة العاصفة سيتم غلقها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، كما أن حركة الملاحة الجوية أيضاً تسير بشكل منتظم بمطار أسوان الدولى.