إحالة 4 متهمين بقتل شاب خلال مشاجرة فى المرج للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب مشاجرة بين إحدى العائلات في المنطقة، وبين شقيقين من أهل المنطقة، بسبب وقوف أحدهما في شارع المتهمين لبيع قصب السكر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه في العقد الثانى من العمر، وشقيقه مصاب بجرح قطعى في منطقة البطن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبتكثيف التحريات، تبين أن أشقاء اعتدوا على المجنى عليهما بمعاونة آخرين من المسجلين خطر، باستخدام أسلحة بيضا وعصى خشبية في الشارع أمام الأهالي بسبب خلافات الجيرة، محدثين بالمجني عليه عدة جروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، بينما المجني عليه الثاني سقط على الأرض فاقدا الوعى وفارق الحياة، ثم فروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.