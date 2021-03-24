أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط المتهمين باستدراج سائق تاكسى من مدينة العاشر من رمضان، وقتله والتخلص من جثته بدائرة مركز أبوكبير، حيث تم تشكيل فريق بحث مشترك بين ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان، وضباط مباحث أبوكبير، لجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق تاكسى فى ترعة أبو الأخضر، بالقُرب من عزبة أبو خليل بأبو كبير.

وتبين أن الشاب "سيد. س"، من قرية بنى شبل بالزقازيق، مُقيم بالمجاورة 15 بالعاشر من رمضان، عُثر عليه مقتولًا، وتم انتشال الجثة من الترعة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت برئاسة محمد الشربينى، رئيس نيابة أبوكبير، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.