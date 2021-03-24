اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:12 ص
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم شهد سوق الدواجن استقرارا فى الأسعار اليوم الأربعاء 24-3-2021  وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وقال محمود محمد عيسى- صاحب محل ليع الدواجن- إن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر جيدة، بفضل زيادة المعروض، وأضاف إن السعر للمستهلك يتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو بالنسبة للدواجن المزارع، وذلك بحسب المنطقة. 
 
وأشار محمد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
وأضاف محمد  أن سعر البيض يتراوح بين 39-42  جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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