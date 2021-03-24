أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

وقال محمود محمد عيسى- صاحب محل ليع الدواجن- إن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر جيدة، بفضل زيادة المعروض، وأضاف إن السعر للمستهلك يتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو بالنسبة للدواجن المزارع، وذلك بحسب المنطقة.

وأشار محمد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف محمد أن سعر البيض يتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.